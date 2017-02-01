Кабмин планирует подписать меморандум о взаимопонимании с фармпроизводителями относительно препаратов по программе реимбурсации

Кабинет министров Украины с целью урегулирования вопросов госрегулирования цен на препараты по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и диабету ІІ типа может подписать меморандум о взаимопонимании с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по производству, оптовой и розничной торговле соответствующими лексредствами, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Согласно тексту меморандума, имеющимся в распоряжении агентства, субъекты хозяйствования обязаны будут гарантировать гражданам доступ к высококачественным лекарственным средствам с экономически оправданной ценой, их широкую номенклатуру, своевременную поставку препаратов в полном объеме.

Кроме того, субъекты хоздеятельности, соблюдая антимонопольное законодательство, обязаны будут обеспечить формирование прозрачной конкурентной среды, а также содействовать внедрению системы государственного ценового регулирования.

В свою очередь, Кабмин гарантирует соблюдение законодательных требований относительно декларирования оптово-отпускных цен.

Как сообщалось, Кабмин в ноябре 2016 года одобрил введение референтных цен на ряд лекарств с 1 января 2017 года и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года.

Минздрав в январе 2017 года утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по программе реимбурсации.