Кабмин уполномочил Супрун подписать мировое соглашение с Gilead

Кабинет министров Украины уполномочил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун подписать мировое соглашение с американской компанией Gilead.

Соответствующее распоряжение о подписании мирового соглашения с Gilead Sciences Inc ("Гилеад Сайенсиз, Инк") №45-р от 25 января обнародовано на сайте ведомства.

"Данное решение позволит обеспечить реализацию договоренностей по мирному урегулированию претензий компании Gilead Sciences Inc к Украине и предотвратить значительные расходы государства в ходе инвестиционного арбитража", - отмечено в пояснительной записке к распоряжению.

Соглашение окажет позитивное влияние на развитие сотрудничества Минздрава с компанией Gilead по внедрению эффективных программ лечения вирусного гепатита С и их доступности украинским пациентам.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 января принял решение о подписании мирового соглашения между Украиной и американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc относительно препарата для лечения гепатита С. В рамках этого соглашения Украина должна принять меры для устранения нарушений авторских прав Gilead.

В ноябре 2015 года Минздрав зарегистрировал генерический препарат "Гратециано" с действующим веществом софосбувир, нарушив, таким образом, права Gilead на пятилетнюю эксклюзивностью. Окружной административный суд Киева в конце октября 2016 года отказался отменить регистрацию генерического препарата "Гратециано".

"Гратециано" производит фармкомания "Юропиен Еджипшен Фармасьютикал Индастриз (European Egyptian Pharmaceutical Industries, входящая в концерн Pharco, Египет).