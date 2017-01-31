Перечень подлежащих реимбурсации препаратов создает преференции некоторым производителям

Перечень лекарственных средств, которые будут подлежать реимбурсации, создает преференции некоторым производителям отдельных препаратов, считают эксперты.

К такому выводу пришли эксперты фармацевтического рынка Украины, проанализировав приказ Министерства здравоохранения №53 об утверждении реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства от 23 января 2017 года.

Согласно предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" выводам экспертов, изначально в проекте реестра оптово-отпускных цен на лекарственные средства отсутствовало деление препаратов на "таблетки" и "таблетки, покрытые оболочкой". В то же время в принятом документе подобное деление присутствует, хотя это и противоречит нормам постановления Кабмина №863, где в перечне международных непатентованных названий (МНН) для таблетированных препаратов указаны только следующие лекарственные формы: "таблетка" и "таблетка сублингвальная".

При этом эксперты подчеркивают, что "для производства "таблетки покрытой оболочкой" требуется больше затрат, чем для "таблетки". Данный факт не учтен при установлении предельной оптово-отпускной цены, в частности для препаратов "атенолол" в дозировке 50 мг, "бисопролол" 2,5 мг, а также "метформин" 500 мг и 850 мг.

"Согласно упомянутому приказу Минздрава, цена на "метформин" 850мг в таблетках, покрытых оболочкой, в 2,5 раза ниже цены на таблетки, не покрытые оболочкой. Кроме того, "метформин" 1000 мг в таблетках, покрытых оболочкой, оказался дешевле "метформина" 850 мг в таблетках, не покрытых оболочкой", - отмечают эксперты.

Кроме того, эксперты указывают, что перечень препаратов, включенных в приказ Минздрава, ограничивает возможности подбора эффективной терапии артериальной гипертензии. Они также отметили, что в утвержденный Минздравом реестр включены несублингвальные таблетки нитроглицерина, в то время как в референтных странах представлены только сублингвальные таблетки.

Кроме того, эксперты отметили ряд вопросов в отношении включения в реестр препарата "гликлазид" для лечения диабета ІІ типа. "В Украине зарегистрированы препараты гликлазида в трех дозировках - 30, 60 и 80 мг, однако в приказ Минздрава включена только дозировка 80 мг, в то время как по оценкам экспертов большинство пациентов принимает "гликлазид" 60 мг в таблетках, покрытых оболочкой, а изменения в терапии (дозировке препарата) будут способствовать значительному всплеску количества сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений", - полагают эксперты рынка.

По их мнению, "существует реальная угроза, что большинство препаратов из указанного перечня уйдет с рынка, поскольку их стоимость выше рассчитанной предельной оптово-отпускной цены".

"Приведенные факты исключают здоровую рыночную конкуренцию, а в отдельных случаях, как с "метформином", могут привести к полной монополизации", - считают эксперты.

Как сообщалось, по мнению экспертов ряда профильных ассоциаций некоторые оригинальных препаратов иностранного производства, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), могут исчезнуть с украинского рынка из-за невозможности продавать их по экономически необоснованным ценам.

По информации профильных ассоциаций, в конце января аптеки приостановили закупки лекарственных средств для лечения ССЗ, бронхиальной астмы и диабета ІІ типа по старым ценам в ожидании разъяснений относительно невозможности их реализации по ценам, превышающим предельные.

Профильные ассоциации обратились с открытым письмом к правительству с просьбой разъяснить проблемные вопросы относительно возмещения стоимости лекарственных средств и изменений в госрегулировании цен на них. 26 января в Кабинете министров состоялось совещание по вопросам госрегулирования цен на лекарственные средства.