Медицина

15:10 31.01.2017

Регионы Украины обеспечены всеми вакцинами для плановых профилактических прививок

"Укрвакцина" поставила в регионы Украины все вакцины, необходимые для проведения плановых профилактических мероприятий, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В настоящее время в Украине в достаточном количестве имеются в наличии вакцины для профилактики туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гепатита В, полиомиелита (оральная вакцина), бешенства", - отмечено в сообщении.

Вакцины поставлены в соответствии с заявками регионов и будут распределяться структурными подразделениями Минздрава на местах.

При этом, в сообщении отмечено, что в случае отсутствия вакцин, следует обращаться в департаменты/управления здравоохранения, которые несут ответственность за наличие препаратов и при необходимости перераспределяют их.

"В случае отсутствия решения вопроса получения необходимой вакцинации на региональном уровне, следует обратиться в Минздрав, указав конкретное должностное лицо департамента / управления здравоохранения, которому было направлено обращение", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в Минздраве отметили необходимость усилить на местах ответственность за нерациональное и неэффективное использование вакцин.

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