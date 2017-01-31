Регионы Украины обеспечены всеми вакцинами для плановых профилактических прививок
"Укрвакцина" поставила в регионы Украины все вакцины, необходимые для проведения плановых профилактических мероприятий, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"В настоящее время в Украине в достаточном количестве имеются в наличии вакцины для профилактики туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, гепатита В, полиомиелита (оральная вакцина), бешенства", - отмечено в сообщении.
Вакцины поставлены в соответствии с заявками регионов и будут распределяться структурными подразделениями Минздрава на местах.
При этом, в сообщении отмечено, что в случае отсутствия вакцин, следует обращаться в департаменты/управления здравоохранения, которые несут ответственность за наличие препаратов и при необходимости перераспределяют их.
"В случае отсутствия решения вопроса получения необходимой вакцинации на региональном уровне, следует обратиться в Минздрав, указав конкретное должностное лицо департамента / управления здравоохранения, которому было направлено обращение", - отмечено в сообщении.
Кроме того, в Минздраве отметили необходимость усилить на местах ответственность за нерациональное и неэффективное использование вакцин.