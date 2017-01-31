Медицина

13:22 31.01.2017

Открыто производство в отношении чиновников, причастных к нецелевому использованию средств для строительства "Охматдета"

В отношении госслужащих, руководителей подрядных организаций и других лиц, причастных к нецелевому использованию средств, выделенных на строительство Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев), по материалам Службы безопасности Украины открыто уголовное производство.

"По материалам Службы безопасности Украины открыто уголовное производство относительно присвоения и нецелевого использования средств, выделенных на строительство детской больницы "Охматдет". Решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

В ведомстве напомнили, что совместно с полицией, Генеральной прокуратурой при содействии Министерства здравоохранения и попечительского совета "Охматдета" СБУ вернула в госбюджет 59,8 млн грн, незаконно использованных в декабре 2015 года подрядчиками строительства детской больницы. В феврале 2016 года средства были арестованы, а в августе Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование в рамках проверки, инициированной СБУ.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд отменил арест 60 млн грн, выделенных на строительство больницы "Охматдет". Эти средства уже перечислены Министерству здравоохранения.

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