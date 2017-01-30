Международная организация PATH презентовала в Украине новые модели лечения мультирезистентного туберкулеза

Международная организация PATH, мировой лидер по внедрению инноваций в системе здравоохранения, презентовала в Украине новые модели лечения мультирезистентного туберкулеза (МРТБ), которые, в частности, будут предотвращать прекращение лечения.

Как сообщается в пресс-релизе PATH, специалисты организации разработали алгоритм сопровождения амбулаторного лечения МРТБ, который позволяет существенно сократить количество пациентов, не завершивших курс лечения.

В организации подчеркивают, что лечение обычного туберкулеза длиться около шести месяцев, в то время, как лечение МРТБ – не менее 20 месяцев. Такая продолжительность лечения препятствует прохождению полного курса лечения, в частности около 35% больных МРТБ не завершают лечения.

Успешная апробация модели, предложенной PATH, состоялась в Николаевской и Полтавской областях, где значительно выросло количество пациентов, которые не прекратили курс лечения вплоть до полного выздоровления. При этом в рамках новой модели пациенты обеспечивались необходимой психологический и материальной поддержкой, им также помогали с доставкой к месту лечения.

Как сообщила на презентации новых моделей лечения МРТБ в Киеве в понедельник глава представительства PATH в Украине Катерина Гамазина, основой причиной отказа от лечения становятся тяжелые побочные реакции на терапию, которые вызывают существенное ухудшение самочувствия пациента.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время ведется работа по обеспечению возможности использовать в Украине двух новейших препаратов, предназначенных для лечения МРТБ. В частности, один из таких препаратов – "бедаквилин", первое принципиально новое средство для лечения туберкулеза за 40 лет - может быть получен в рамках гуманитарной помощи по каналам международных организаций. Вопрос попадания в Украину препарата "деламанид" пока остается открытым.

Кроме того, по словам К. Гамазиной, в настоящее время изучается возможность применения коротких схем лечения МРТБ в Украине.

К.Гамазина также отметила, что в Украине достаточно высокая выявляемость заболевания туберкулез, в то же время заболевание часто выявляется на позднем сроке, когда оно уже плохо поддается лечению, что приводит к высокой смертности.

Кроме того, во многих регионах Украины отсутствует эффективный контроль за контактами больных туберкулезом, что приводит к распространению заболевания.