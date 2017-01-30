Институт кардиологии Стражеско может сократить половину сотрудников

Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско Национально академии медицинских наук (НАМН) Украины может сократить 50% сотрудников из-за недостаточного финансирования учреждения, сообщил директор института Владимир Коваленко в своем заявлении, обнародованном на сайте медучреждения.

"В соответствии с бюджетным кодексом Украины, институт не способен не только обеспечить эффективное лечение даже половины пациентов с острым инфарктом миокарда в соответствии с выделенным финансированием, но и вынужден либо сократить почти 50% сотрудников, либо перевести их на неполный рабочий день, либо предоставить неоплачиваемые отпуска", - сказал он.

В заявлении отмечено, что финансирование высокотехнологичного лечения инфаркта миокарда, в том числе оплаты труда научных сотрудников и врачей в 2017 году сокращено на 50%.

По словам директора института, сокращение финансирования делает невозможным предоставление кардиологической помощи больным острым инфарктом миокарда и другими тяжелыми болезнями системы кровообращения.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой " рассмотреть вопрос о катастрофически низком уровне обеспечения оплаты труда работников научных учреждений АМН Украины и их клинических подразделений в 2017 году".

Кроме того, депутатское объединение "Депутатский контроль" заявило о нехватке бюджетного финансирования Института им. Н.Амосова в 2017 году, и угрозе прекращения его работы.

В свою очередь Институт им. Н.Амосова опроверг данную информацию.

Как сообщалось, народные депутаты Олег Ляшко, Олег Куприенко, Алексей Кириченко (фракция Радикальной партии) предложили увеличить финансирование Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины на 708,4 млн грн для обеспечения функционирования ее учреждений, в частности, Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова и Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова.