Американская Gilead откажется от финансовых претензий к Украине после подписания мировой по препарату "Совалди"

Американский производитель препарата от гепатита С компания Gilead Sciences Inc ("Гилеад Сайенсиз, Инк") не будет выдвигать каких-либо финансовых претензий к Украине после подписания мирового соглашения по препарату "Совалди", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В Gilead уточнили, что оригинальный антивирусный препарат для лечения гепатита С "Совалди" (софосбувир) ее производства был зарегистрирован Министерством здравоохранения Украины в октябре 2015 года.

"Согласно законодательству Украины, регистрация предоставляет компании Gilead эксклюзивные права на поставку препаратов, содержащих софосбувир, в течение пяти лет. При этом в ноябре 2015 года Минздрав без разрешения Gilead зарегистрировал генерик, содержащий софосбувир. Таким образом, были нарушены пятилетние права компании Gilead на эксклюзивность оригинального антивирусного препарата, гарантированные украинским законодательством", - подчеркнули в компании.

В американской компании уточнили, что Gilead добивалась разрешения данного спора в судебном порядке, а также в соответствии с процедурой, предусмотренной двусторонним соглашением между Украиной и США о содействии и защите инвестиций.

"Детали переговоров и условия соглашения между Gilead и Украиной являются конфиденциальными", - отметили в Gilead.

Компания надеется, что мировое соглашение будет подписано в ближайшее время и права Gilead в Украине будут восстановлены в полном объеме. "После выполнения условий соглашения, Giead не будет выдвигать никаких финансовых претензий", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в компании напомнили, что в июле 2016 года Gilead включила Украину в программу доступности лекарственных препаратов (Global Access Program) для лечения гепатита С. В рамках этой программы страны с низким и средним уровнем доходов получают лекарственные препараты по существенно сниженным ценам в зависимости от степени распространенности заболевания и наличия экономических ресурсов.

"В рамках данной программы Украина получит доступ к инновационным препаратам Gilead для лечения гепатита С по ценам, которые являются самыми низкими в мире. Так, специальная цена по программам украинских государственных закупок составляет 250 долл. США за упаковку "Совалди", - сообщили в компании.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 января принял решение, что Украина предпишет мировое соглашение с американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc ("Гилеад Сайенсиз, Инк") относительно препарата для лечения гепатита "С". В рамках этого соглашения Украина принимет меры для устранения нарушений авторских прав Gilead.

В ноябре 2015 года Минздрав зарегистрировал генерический препарат "Гратециано" с действующим веществом софосбувир, нарушив, таким образом, права Gilead на пятилетнюю эксклюзивностью. Окружной административный суд Киева в конце октября 2016 года отказался отменить регистрацию генерического препарата "Гратециано".

"Гратециано" производит фармкомания "Юропиен Еджипшен Фармасьютикал Индастриз (European Egyptian Pharmaceutical Industries, входящая в концерн Pharco, Египет).