Медицина

15:20 30.01.2017

Уровень заболеваемости гриппом в столице в 1,7 раза ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости гриппом в столице на четвертой неделе в 1,7 раза ниже эпидемического порога, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В настоящее время интенсивность эпидемического процесса остается на уровне характерном для этого периода", - цитирует пресс-служба замглавы КГГА Николая Поворозника.

В сообщении отмечено, что по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом среди взрослого населения снижается, в то время как среди детского – растет. Так, в данный период среди взрослых заболело 6,1 тыс. человек, среди детей – 13,6 тыс. При этом в структуре заболеваемости дети составляют 68,7%.

В данный период, в медучреждения столицы госпитализировано 266 человек, в том числе 189 детей.

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