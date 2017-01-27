Лидер аптечных продаж лексредств среди украинских компаний по итогам 2016г традиционно "Фармак"

Лидером по объемам аптечных продаж лекарственных средств среди украинских компаний по итогам 2016 года традиционно остается "Фармак", на втором месте - корпорация "Атериум", потеснившая с этой позиции "Фармфирму "Дарница".

Такие данные агентству "Интерфакс-Украина" сообщила компания "Бизнес Кредит".

По ее данным, доля "Фармака" в общем объеме розничного аптечного рынка составила 14,8%, "Артериума" – 9,9%, "Фармфирмы "Дарница" – 9,1%.

При этом индекс цен (увеличение цен - ИФ) у компании "Фармак" составил 1,1, у "Артериума " – 1,2, у "Фармфирмы Дарница" – 1,1.

В десятку лидеров по объемам аптечных продаж также вошли "Киевский витаминный завод" с долей рынка 6,4%, "Юрия-Фарм" (6,2%), Борщаговский химфармзавод (БХФЗ) – 4,2%, "Фармфабрика "Здоровье" (4,1%), "Фарма Старт" (3,6%), "Интерхим" (2,6%) и АО "Лекхим" (2,1%).

У участников ТОП-10, находящихся на 4-10 позиции, индекс цен составил 1,1, кроме "Киевского витаминного завода" и "Интерхима", индекс цен которых составил 1.

При этом индекс спроса (увеличение продаж в натуральном выражении - ИФ) этих обеих компаний составил 1,3, в то время как у остальных участников рейтинга - 1-1,2.

Кроме того, компания "Бизнес Кредит" презентовала рейтинг "динамических лидеров" – компаний, продемонстрировавших наибольшую динамику розничных продаж в натуральном выражении.

В рейтинг "динамических лидеров" вошли "Лубныфарм", "Киевский витаминный завод", "Кусум фарм", "Интерхим", "Витамины", "Красная звезда", "Сперко Украина", "Валартин Фарма", "Астрафарм" и НПК "Экофарм".

В оба рейтинга как лидеры по объемам продаж в денежном выражении и лидеры динамики продаж в натуральном выражении вошли "Киевский витаминный завод" и "Интерхим".

С данными об аптечных продажах и розничном рынке лекарств можно ознакомится по ссылке https://drive.google.com/file/d/0BwMe4XgdK7s2VTRaaVR5ck1peEk/view