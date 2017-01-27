Ряд оригинальных препаратов может исчезнуть с украинского рынка – АПАУ

Ряд оригинальных препаратов иностранного производства, в частности, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), может исчезнуть с украинского рынка из-за невозможности продавать их по экономически необоснованным ценам.

Такой прогноз агентству "Интерфакс-Украина" дал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

"На многие оригинальные препараты, согласно заявлениям иностранных производителей, цены не могут быть снижены до уровня тех, которые есть в реестре, так как это экономически обоснованно", - сказал он.

По его словам, такие оригинальные препараты как "Норваск", "Плавикс", "Конкор", "Коринфар" и другие могут исчезнуть с украинского рынка, в то время, как подобные препараты других, но более дешевых производителей, не смогут их заменить.

"Другая проблема в том, что в утвержденном Минздравом реестре предельных оптово-отпускных цен отсутствуют предельные цены на 12 позиций препаратов, поэтому, не понятно вообще ли их можно продавать в Украине. То есть сегодня ограничиваются права пациентов при приобретении лекарственных средств, которые они ранее принимали. К сожалению, пока, никаких разъяснений по реализации таких лекарственных средств Минздрав не дает", - констатировал В.Руденко.

По его словам, согласно с принятыми постановлениями относительно введения референтных цен и реимбурсации "на некоторые препараты цены надо снизить на 10-20%, а на некоторые в 20-30 раз".

"Особенно это касается жизненно важных оригинальных лекарственных средств, которые очень нужны пациентам при тяжелых состояниях", - сказал он.

"Ситуация сложилась таким образом, что на сегодня участники фармрынка не имеют информации относительно препаратов, которые по ценам выше, чем те, которые зарегистрированы в реестре предельных оптово-отпускных цен. Смогут ли они продаваться с 1 февраля в Украине за средства пациентов? Это, конечно, может привести к дефициту некоторых лекарственных средств. Текст действующего постановления Кабмина №862 прямого ответа не дает. АПАУ обратилась с запросом к Кабмину и Минздраву относительно официального разъяснения будет ли запрещен ввоз и продажа лекарственных средств, цены на которые будут превышать установленные государством предельные цены", - подчеркнул В. Руденко.

Он также сообщил, что в настоящее время аптеки приостановили закупки лекарственных средств для лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), бронхиальной астмы и диабета ІІ типа по старым ценам, ожидают разъяснений относительно невозможности их реализации по ценам, превышающим предельные.

"Сейчас аптеки реализуют остатки ранее закупленных препаратов, им это разрешено до 1 февраля. Аптеки приостановили закупать лексредства по старым ценам, ведь с 1 февраля их реализация в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной, а вот не понесут ли аптеки убытки со следующего месяца, пока не известно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом директор АПАУ добавил, что в настоящее время непонятна ситуация и с формированием цены на лексредства, которые регулируются постановлением о госрегулировании цен (№862), отсутствует порядок и механизм его выполнения.

По словам В.Руденко, сейчас невозможно предугадать, какие именно препараты исчезнут с рынка Украины, однако уже можно с уверенностью сказать: такая вероятность не исключается.

"Пока неясно, смогут ли иностранные производители снизить свои цены до предельного уровня, который уже определен приказом Минздрава №53. Много оригинальных препаратов не укладывается в эти цены, поэтому риск их отсутствия на рынке есть и он слишком высокий", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года одобрил введение референтных цен на ряд лекарств с 1 января 2017г и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года.

В программу реимбурсации по сердечно-сосудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.

На возмещение стоимости лексредств в госбюджете-2017 года предусмотрено 0,5 млрд грн.

По данным маркетинговой компании "Бизнес Кредит", в 2016 году продажа только монопрепаратов по трем указанным нозологиям (21 МНН), стоимость которых подлежит реимбурсации, в денежном выражении составила 1,7 млрд грн, госпитальные продажи - 231,6 млн грн.

Иностранные и отечественные фармпроизводители опасаются, что несовершенство механизма введения референтных цен приведет к исчезновению с рынка препаратов, цена которых превышает референтную, что повлечет прерывание терапии для многих пациентов.