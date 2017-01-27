Минздрав объявил конкурс на замещение должности главврача больницы "Охматдет"

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности главного врача Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет", сообщила пресс-служба ведомства.

Основные квалификационные требования – полное высшее образование по специальности "Медицина", наличие сертификата врача-специалиста, не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях, свободное владение украинским языком.

Помимо заявления, резюме, автобиографии кандидат также должен подать заявление об отсутствии конфликта интересов и декларацию о доходах, расходах и обязанностях финансового характера за 2016 год.

Срок подачи документов длится до 24 февраля.

Как сообщалось, Минздрав заявил о намерении провести конкурс на должность главного врача больницы "Охматдет", так как контракт с предыдущим главврачом – Юрием Гладушем завершился.