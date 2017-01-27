Альянс общественного здоровья обеспечит препаратами для лечения гепатита С 750 украинских пациентов

Альянс общественного здоровья в рамках третьего этапа программы лечения вирусного гепатита С обеспечит 750 украинских пациентов – представителей групп риска и участников АТО, оригинальными препаратами американского производителя Gilead Sciences Inc ("Гилеад Сайенсиз, Инк") - Sovaldi и Harvoni, сообщила пресс-служба альянса.

Согласно сообщению, препараты для 500 курсов уже находятся на складе альянса.

Лечение будет проходить на базе 21 медицинского учреждения в 14 областях страны и столице.

"Впервые в список лечебных учреждений с отдельной квотой (20 курсов) для участников АТО включен Главный военный клинический госпиталь (Киев)", - отмечено в сообщении.

По состоянию на 1 января 2017 года, в рамкам программы альянса к лечению гепатита С получили 1207 пациентов из представителей группы риска, 78% из которых имеют позитивный ВИЧ-статус. Эффективность лечения среди пациентов, которые прошли обследование после курса составила 94%.

Альянс общественного здоровья – международный благотворительный фонд, деятельность которого нацелена на преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, вирусных гепатитов и других социально опасных заболеваний.