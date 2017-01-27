Медицина

11:22 27.01.2017

В украинских госпиталях находятся 92 военных, раненных в АТО, на лечении за границей 13 бойцов

На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины по состоянию на утро пятницы находятся 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненных в ходе антитеррористической операции на востоке страны.

Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сейчас на лечении за границей находятся 13 военнослужащих. В частности, по 4 – в Германии и Венгрии, по 2 - в США и Италии, один - в Латвии.

"17 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ", - добавил он.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд снял арест с находившихся на счетах заказчика строительства "Охматдет" средств

Украина подпишет мировое соглашении с Gilead Sciences относительно препарата для лечения гепатита "С"

Деньги за операцию не считаются взяткой врачу – юрист

Минздрав отправил первых в 2017 году пациентов на лечение за границу

Вспышка гепатита А среди учащихся зафиксирована в Татарбунарском районе Одесской области

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа складов в Ивано-Франковске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА