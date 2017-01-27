В украинских госпиталях находятся 92 военных, раненных в АТО, на лечении за границей 13 бойцов

На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины по состоянию на утро пятницы находятся 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненных в ходе антитеррористической операции на востоке страны.

Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сейчас на лечении за границей находятся 13 военнослужащих. В частности, по 4 – в Германии и Венгрии, по 2 - в США и Италии, один - в Латвии.

"17 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ", - добавил он.