Деньги за операцию не считаются взяткой врачу – юрист

Деньги, переданные пациентом врачу за проведение операции или консультации, с точки зрения норм законодательства не являются взяткой, в отличие от денег, заплаченных за действия, не связанные с профессиональной деятельностью медика.

Такие мнение высказал юрист уголовной практики юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Владимир Рудниченко.

"Сегодня даже студентам юридических специальностей на лекциях приводится следующий пример: если пациент передает врачу деньги за успешную операцию или понравившуюся консультацию, то есть оценивает врача с профессиональной точки зрения, это - не преступление. В то же время, если врач принимает вознаграждение за выдачу больничного листа, определение в другую палату, госпитализацию без медицинских оснований - это получение неправомерной выгоды, по-простому - взятка", - пояснил он.

Юрист отметил, что ответственность за получение взятки зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса, суммы полученной неправомерной выгоды, признака вымогательства и статуса врача. Так, законом предусмотрены следующие наказания в виде штрафа в размере от 4,5 тыс. до 25, 5 тыс. грн, общественные работы от 100 до 240 часов или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев, лишение свободы на срок от 2 до 12 лет с лишением права заниматься врачебной деятельностью или занимать руководящие должности от 1 до 3 лет (используется только для должностных лиц).

"Лицо несет ответственность только в случае получения денег за выполнение или не выполнение в интересах дающего неправомерную выгоду действий с использованием своего служебного положения или положения, которое лицо занимает в учреждении. Таким образом, если врач не занимает руководящую должность, не является членом каких-либо комиссий и деньги ему даются не за использование своего положения, должности в больнице, а за осуществление профессиональной деятельности - это не преступление", - подчеркивает В.Рудниченко.

При этом юрист отметил, что "в случае если вы считаете, что от вас требуют неправомерную выгоду (взятку), ваше первое действие - обратится в полицию".

"Обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нецелесообразно, потому что ему подследственны только факты получения неправомерной выгоды руководителями государственных и коммунальных учреждений при сумме неправомерной выгоды более 390 тыс. грн", - подчеркнул В.Рудниченко.

"Я ни в коем случае не рекомендую врачам брать деньги с пациентов, я просто хочу, чтобы они знали свои права", - заявляет юрист.