Вспышка гепатита А среди учащихся зафиксирована в Татарбунарском районе Одесской области

В Татарбунарском районе Одесской области в период с 14 декабря по 23 января зарегистрировано 9 случаев заболеваний вирусным гепатитом А

Как сообщила пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации, 4 случая заболевания зафиксированы у учащихся местного ПТУ, 4 – у школьников общеобразовательной школы с.Дмитровка и у одного взрослого из того же села.

Райгосадминистрация призвала жителей района для защиты от заражения вирусом соблюдать элементарные правила гигиены и подготовки к употреблению продуктов питания.

Гепатит А (болезнь Боткина, эпидемический гепатит) - острое инфекционное заболевание, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественно поражает печень. Заражение гепатитом А происходит через пищу, зараженную воду, а также контактно-бытовым путем.