Нардепы предлагают на законодательном уровне урегулировать функционирование больничных касс

Народные депутаты Антон Яценко и Виктор Бондаренко (фракция партии "Видродження") предлагают на законодательном уровне урегулировать функционирование больничных касс.

Соответствующий законопроект № 5664 обнародован на сайте Верховной Рады.

Документ определяет организационные, правовые, и экономические основы внебюджетного финансово-правового регулирования деятельности больничных касс.

Планируется, что больничные кассы будут создаваться исключительно в форме благотворительных или общественных организации.

Согласно документам к законопроекту, кассы будут подлежать аккредитации, которую будет осуществлять ассоциация больничных касс каждые пять лет. Первая аккредитацию касса должна получить через два года после даты госрегистрации.

Кроме того, инициаторы проекта предлагают создать реестр больничных касс, функционирование, которого будет обеспечивать также ассоциация больничных касс.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на создание условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере здравоохранения, а также гарантирует государственную поддержку.

Правила предоставления адресной целевой помощи утверждаются решением высшего органа управления больничной кассы. Они обязательно должны содержать такие положения, как: порядок и условия предоставления адресной целевой помощи, срок принятия решения, случаи, в которых она предоставляется, перечень документов, подтверждающих данные случаи, требования к лицам, которым предоставляется адресная целевая помощь, а также порядок определения суммы помощи.

Аналогичный законопроект А.Яценко регистрировал в 2014 году, однако он был отклонен.

В настоящее время в Украине функционирует более 200 больничных касс.

Больничная касса - добровольное неприбыльное объединение физлиц и/или юрлиц частного права, деятельность которого основывается на принципах защиты общественных интересов в сфере здравоохранения и образованное с целью удовлетворения потребностей в лечении и/или медицинском обслуживании ее членов.