Минздрав направил на согласование проекты госпитальных округов 12 областей

Министерство здравоохранения направило на согласование в центральные органы исполнительной власти проекты госпитальных округов 12 областей.

Как сообщила пресс-служба министерства, по пять округов планируется создать в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях,

Проекты Киевской, Кировоградской, Николаевской Полтавской, Житомирской и Черкасской областей предусматривают создание в каждой из них по четыре округа, в Ривненской, Хмельницкой и Винницкой - по три.

В столице, согласно сообщению Минздрава создадут один округ.

Проекты остальных областей находятся на доработке.

Как сообщалось, 30 ноября 2016 года постановлением № 932 Кабинет министров утвердил порядок создания госпитальных округов.

Согласно постановлению Министерство здравоохранения до 1 февраля должно разработать и подать в Кабмин проект нормативно-правового акта об утверждении перечня и состава госпитальных округов.