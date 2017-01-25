Медицина

13:19 25.01.2017

Минздрав направил на согласование проекты госпитальных округов 12 областей

Министерство здравоохранения направило на согласование в центральные органы исполнительной власти проекты госпитальных округов 12 областей.

Как сообщила пресс-служба министерства, по пять округов планируется создать в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях,

Проекты Киевской, Кировоградской, Николаевской Полтавской, Житомирской и Черкасской областей предусматривают создание в каждой из них по четыре округа, в Ривненской, Хмельницкой и Винницкой - по три.

В столице, согласно сообщению Минздрава создадут один округ.

Проекты остальных областей находятся на доработке.

Как сообщалось, 30 ноября 2016 года постановлением № 932 Кабинет министров утвердил порядок создания госпитальных округов.

Согласно постановлению Министерство здравоохранения до 1 февраля должно разработать и подать в Кабмин проект нормативно-правового акта об утверждении перечня и состава госпитальных округов.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на препараты по программе реимбурсации

Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь начала рост, в Киеве на прошлой неделе зарегистрирован один летальный случай

Почти половина украинцев довольны своим здоровьем, занимаются спортом и не страдают от одиночества - опрос

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и ССЗ выше предельных цен с 1 февраля будет невозможна

Действия по госрегулированию цен, оптимизации использования важных лекарств - наиболее значимые изменения в регулировании фармрынка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА