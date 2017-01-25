Медицина

11:30 25.01.2017

Минздрав утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на препараты по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения Украины утвердило реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа.

Соответствующий приказ № 53 от 23 января об утверждении предельных оптово-отпускных цен на 21 международное непатентированное название (МНН) обнародован на сайте ведомства.

Перечень состоит из 89 позиции и содержит такие данные, как код анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ), единица лекарственной формы, дозировка, и предельная оптово-отпускная цена. На 12 позиций предельная оптово-отпускная цена не определена из-за отсутствия данных о их цене в референтных странах.

Как сообщалось, максимальная оптовая торговая надбавка на продажу лекарств составляет 5% с учетом всех налогов и сборов, а максимальная розничная - 15%.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные о их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

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