Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь начала рост, в Киеве на прошлой неделе зарегистрирован один летальный случай

За третью неделю 2017 года (с 16 по 22 января) заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) в Украине было зарегистрировало 190 тыс 205 человек, из них 55,7% - дети в возрасте до 17 лет, сообщает Центр контроля и мониторинга заболеваний на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, этот показатель значительно выше, чем на прошлой неделе. Количество лабораторных случаев подтвержденных случаев заболевания начало рост с 2 тыс в 45-ю неделю (октябрь) 2016 года и достигло максимума в 205 тыс в 51-ю неделю (декабрь) того же года, после чего пошло на спад и в предыдущую 2-ю неделю 2017 года снизилось до 95 тыс.

При этом, суммарный показатель заболеваемости (общее количество пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ), также достигнувший максимума в предпоследнюю неделю 2016 года, продолжает снижение, хоть и с меньшими темпами, и составляет 446,6 на 100 тысяч населения, что на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе.

В настоящее время госпитализированы 7 тыс 143 человека - 3,8% от заболевших. Зарегистрирован 1 летальный случай от гриппа в г.Киеве.

Наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской (745,5 на 100 тыс), наименьший - в Харьковской (281,2 на 100 тыс) областях.

В отчетной неделе темп прироста заболеваемости среди взрослых уменьшился на 14,5%, а среди детей до 17 лет увеличился на 4,7%. Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 3 областях: Волынской (на 27,1%), Закарпатской (на 15%) и Днепропетровской (на 12%).

Вакцинированы против гриппа 104 тыс 394 лица (0,24% от общего количества населения Украины). Из 933 тысяч лиц из групп эпидемиологического и медицинского рисков привито 10,2%, информируют в Центре контроля и мониторинга заболеваний.