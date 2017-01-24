Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и ССЗ выше предельных цен с 1 февраля будет невозможна

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна, сообщает Министерство здравоохранения.

"С 1 февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Минздрав сообщает, что НДС на лексредства и медицинские изделия снизится до 2-5%, не уточнив, какими нормативными актами будет регулироваться такое снижение.

Согласно сообщению, по поручению премьер-министра совместно с Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) Минздрав разработал порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу.

Правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.

Государственное регулирование цен на лекарства затронет три направления: ССЗ (65% от общей смертности в Украине), сахарный диабет ІІ типа (болеет 1 млн украинцев) и бронхиальная астма (210 тыс. пациентов трудоспособного возраста).

Референтная цена на лекарства по этим направлениям устанавливается в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в пяти соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

Определение предельной оптово-отпускной цены Минздрав осуществляет путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия в референтных странах, используя информацию из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.

Как сообщалось, иностранные и отечественные фармпроизводители опасаются, что несовершенство механизма введения референтных цен приведет к исчезновению с рынка препаратов, цена которых превышает референтную, что повлечет прерывание терапии для многих пациентов.

По данным маркетинговой компании "Бизнес Кредит", в 2016 году продажа только монопрепаратов по трем указанным нозологиям (21 МНН), стоимость которых подлежит реимбурсации, в денежном выражении составила 1,7 млрд грн, госпитальные продажи - 231,6 млн грн.