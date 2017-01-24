Действия по госрегулированию цен, оптимизации использования важных лекарств - наиболее значимые изменения в регулировании фармрынка

Наиболее значимые изменения 2016 года в области фармацевтического рынка произошли в сферах государственного ценового регулирования на лекарственные средства, государственных закупок, лицензирования деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, а также в импорте препаратов.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказала юрист юридической компании "Правовой альянс" Наталья Спивак.

Она отметила, что в 2016 году осуществлен серьезный шаг навстречу гармонизации законодательства Украины с международной практикой отбора и использования основных жизненно важных лекарственных средств.

"Важно отметить, что 2016-й стал годом первого опыта осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий посредством специализированных международных организаций. До этого многие годы при закупках в Министерстве здравоохранения возникал ряд проблемных вопросов. В частности, это продолжительные и непрозрачные процедуры проведения тендеров, высокие цены на закупаемые лекарственные средства и медицинские изделия, что также могло быть обусловлено коррупционными факторами, лоббированием интересов тех или иных игроков фармацевтического рынка Украины и прочим", - сказала Н.Спивак.

Как подчеркнула юрист, в новой модели регулирования фармрынка устранение коррупционных рисков обеспечивается за счет использования правил, механизмов и процедур международных специализированных организаций при проведении тендеров.

"В целом такая модель уже дала возможность существенно сэкономить бюджетные средства. В свою очередь, децентрализованные государственные закупки стали осуществляться через новую систему Prozorro, также позволяющую обеспечить прозрачность тендеров", - сказала она.

Н.Спивак отметила, что правительственные постановления №862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" и №863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств" повлияют на ценовое регулирование лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. Так, с 1 апреля 2017 года будет введена система возмещения стоимости некоторых препаратов, используемых по указанным трем нозологиям пациентами по назначению врача. Как предполагается, цены розничной реализации препаратов, участвующих в такой государственной программе, должны быть приведены в соответствие с ценами на них в соседних Польше, Словакии, Чехии, Латвии и Венгрии. Потребители смогут приобретать такие препараты в аптеках, оплачивая лишь часть их стоимости.

"Порядок расчета предельных оптово-отпускных цен уже утвержден приказом профильного министерства. В ближайшее время Минздрав должен утвердить необходимые подзаконные акты, а именно - порядок определения размера возмещения стоимости лекарственных средств и порядок расчета предельных надбавок.", - прогнозирует юрист.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года одобрил введение с 1 января 2017 года референтных цен на ряд лекарств и с 1 апреля 2017 года их реимбурсацию. В программу реимбурсации по сердечно-сосудистым заболеваниям включены 16 МНН, по бронхиальной астме - три МНН, по сахарному диабету – два.

На возмещение стоимости лекарственных средств в госюджете на 2017 год предусмотрено 0,5 млрд. грн.