Институт им.Н.Амосова опровергает информацию о прекращении работы

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины опровергает информацию о возможном прекращении работы, продолжает проводить прием пациентов и операции.

"Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова НАМН Украины продолжает свою работу", - сообщается на сайте клиники.

В сообщении отмечается, что "19 января в информационной среде появились материалы о возможном прекращении работы Национального института им. Амосова".

"Учитывая то, что проблемы с финансированием института являются хроническими и возникли еще в 2013 году, работа по адекватному финобеспечению началась еще в мае 2016 года. Она направлена на сохранение кадрового и технического потенциала института", - сообщает клиника.

В сообщении института отмечается, что "администрация (Института им. Амосова - ИФ) делает все от нее зависящее для того, чтобы институт свою деятельность не прекратил, сейчас идет конструктивная работа с Минфином при поддержке и содействии Минздрава, НАМН Украины и профильного комитета Верховной Рады".

В клинике подчеркивают, что за 12 рабочих дней в 2017 году проведено 198 операций и 317 интервенций, консультативная помощь оказана 1938 пациентам.

Ранее депутатское объединение "Депутатский контроль" заявило о недостатке бюджетеного финансирования института им. Амосова в 2017 году, что могло привести к прекращению работы клиники. По данным "Депконтроля", минимальная потребность института для полноценного функционирования и проведения операций в первом квартале составляет 79,712 млн грн, в то время как клинике выделено 6,829 млн грн, или 8,57% от потребности.