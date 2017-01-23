Богомолец призвала Минздрав передать документы о коррупции при госзакупках правоохранителям

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призвала Министерство здравоохранения в случае наличия документов, свидетельствующих о фактах коррупции при проведении закупок лекарств за средства госбюджета, передать их в правоохранительные органы.

"Если у Министерства здравоохранения есть подтверждение коррупционных схем, оно должно передать документы в соответствующие правоохранительные органы", - сказала она в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Пациенты не должны быть заложниками ситуации и страдать от отсутствия лекарств и медпрепаратов в больницах, тога как в бюджете средства на них предусмотрены", - написала политик на своей странице в "Фейсбук".

В то же время в ходе не собравшего кворум заседания профильного комитета ВР на минувшей неделе О.Богомолец отметила, что нехватка лекарств и медизделий в больницах при том, что потребности по закупкам удовлетворены на 100%, объясняется не подачей клиниками в Минздрав достоверной информации о реальной потребности в лекарствах и медизделиях и направлением заявок с заниженными данными.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк публично поддержал и. о. министра здравоохранения Ульну Супрун, работу которой в последнее время резко критикуют некоторые известные медики и ряд политиков, в ее стремлении сломать коррупционные схемы в отрасли. Кроме того, о поддержке действий главы Минздрава заявил Нацбанк Украины, назвав ее настоящим реформатором, борцом с теневыми схемами и коррупцией.

В свою очередь, У.Супрун выразила готовность сотрудничать с парламентским комитетом по здравоохранению.