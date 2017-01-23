Семьи с детьми с синдромом Дауна возмущены высказываниями Ляшко, пригласили его надеть разноцветные носки

Семьи, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна, от имени Всеукраинской благотворительной организации (ВБО) "Даун синдром" возмущены высказываниями депутата Верховной Рады Олега Ляшко относительно данной генетической аномалии, затрагивающими честь и достоинство лиц с этим заболеванием.

"Недавно, выражая свое недовольство действиями правительства, Вы сказали: "Это правительственные дауны, слабоумные люди, которые работают против Украины и являются врагами Украины". Использование слова "даун" вместо "человек с синдромом Дауна" некорректно и констатирует Ваше пренебрежительное отношение к лицам с такой хромосомной аномалией. Во-вторых, такие высказывания дискредитируют Вас как политического деятеля", - заявляют родители детей с синдромом Дауна в открытом письме политику.

"Уже не впервые в погоне за политическими рейтингами публичные люди позволяют себе дискредитацию инвалидов перед многомиллионной аудиторией. Это оказывает негативное воздействие, усиливает предвзятое отношение общества к людям с особыми потребностями", - подчеркивают в ВБО.

Авторы письма потребовали от депутата не употреблять слово "даун" в качестве оскорбительной характеристики, а также изъять это слово из сообщений О.Ляшко в сети "Фейсбук".

Кроме того, ВБО "Даун Синдром" пригласила народного депутата 21 марта, во Всемирный день человека с синдромом Дауна, присоединиться к акции, чтобы выразить поддержку и солидарность с такими людьми и "надеть в этот день разноцветные или непарные носки".

"Это будет считаться Вашим проявлением уважения и солидарности перед тысячами семей, где есть лица с этой хромосомной аномалией", - отмечается в открытом письме.

21 марта в качестве дня человека с синдромом Дауна выбрано как двадцать первый день третьего месяца года, так как синдром Дауна связан с наличием в клетках человека третей нечетной хромосомы в 21 паре. Такой хромосомный сбой, причина которого пока не известна, происходит во время оплодотворения.

Ежегодно в Украине рождается около 420 детей с синдромом Дауна. От многих из них родители отказываются еще в роддоме. Способствуют этому решению мифы о недееспособности таких детей, тогда как они могут учиться, овладевать профессией, работать, жениться. При поддержке семей и общества люди с синдромом Дауна могут достигать значительных результатов.