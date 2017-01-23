Аптечные продажи в Украине за 2016 год выросли

Аптечные продажи в Украине по итогам 2016 года в денежном выражении возросли на 22% по сравнению с 2015 годом – до 57,211 млрд грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Бизнес Кредит", при этом в натуральном выражении за минувший год аптечные продажи увеличились на 13% - до 1,432 млрд упаковок.

По данным компании, в частности, розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% - до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении - на 14%, до 891,945 млн упаковок.

Кроме того, в "Бизнес Кредит" сообщили, что в декабре 2016 года аптечные продажи возросли на 29% по сравнению с декабрем 2015 года – до 6,138 млрд грн в денежном выражении, на 20% - до 143,633 млн упаковок в натуральном. Аптечные продажи лекарств в декабре 2016 года выросли в денежном выражении на 30% - до 5,095 млрд грн, в натуральном выражении на 22% - до 93,778 млн упаковок.

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в декабре 2016 года составила 42,7 грн, лекарств – 54,3 грн за упаковку.

Как сообщалось, аптечные продажи в Украине в январе-июле 2016 года в денежном выражении возросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 31,346 млрд грн., аптечные продажи в натуральном выражении увеличились на 7% - до 801,633 млн упаковок.

По итогам 2015 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении выросли на 18% по сравнению с 2014 годом – до 47,144 млрд грн, тогда как в натуральном - сократились на 18%, до 1,314 млрд упаковок.

Розничные продажи лекарственных средств в 2015 году в денежном выражении выросли на 18% - до 38,6 млрд грн, в натуральном - сократились на 18%, почти до 818,595 млн упаковок.

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2015 года выросла на 43%.

Комментарии о тенденциях рынка лекарств за 2016 год и прогнозы на 2017 год будут презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 24 января.