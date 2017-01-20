Отсутствие четких разъяснений о системе реимбурсации и референтных ценах в Украине приведет к дефициту лекарств

Отсутствие четких разъяснений относительно механизма реферирования цен и системы реимбурсации в Украине может привести к дефициту лекарств, лишив пациентов жизненно важных препаратов, считают в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Просим обеспечить размещение официального разъяснения Кабинета министров относительно возможности приобретения пациентами каких-либо лекарственных средств из перечня 21 МНН (международное непатентованное название - ИФ) за собственные средства в случае невозмещения их стоимости государством", - говорится в открытом письме ЕБА к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру Кабинета министров Александру Саенко и и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун.

ЕБА также просит правительство опубликовать разъяснение относительно ожидаемых результатов от внедрения нового регулирования по трем нозологиям, периода их экспертной оценки и дальнейшего развития в случае подтверждения отсутствия эффективности внедренного механизма.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что отсутствие официального разъяснения относительно возможности свободного оборота лекарственных средств по цене выше установленной для перечня из 21 МНН, приведет к вымыванию с рынка определенных лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), диабета ІІ типа и бронхиальной астмы уже с 1 февраля 2017 года и значительного ухудшения здоровья соответствующих групп пациентов", - подчеркивает ЕБА.

В ассоциации отмечают, что участники рынка нуждаются в разъяснении относительно возможности свободного оборота лекарств в аптечных сетях, если цена соответствующих препаратов будет превышать рассчитанный для Украины предельный уровень.

"Пациенты сегодня не имеют официального подтверждения возможности продолжить в дальнейшем индивидуальную терапию, назначенную врачом. Врачи не знают, смогут ли они назначать препараты соответственно своим профессиональным знаниям и опыту. Производители лекарств не имеют достаточных оснований для принятия позитивного или негативного решения относительно продолжения бизнес-деятельности в Украине соответственно вынужденным изменениям в портфеле продукции компании", - акцентируют в ЕБА.

При этом ассоциация подчеркивает, что, согласно практике стран-членов ЕС, стоимость, которая выходит за рамки предельного уровня возмещения государством, может оплачиваться пациентом.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года одобрил введение референтных цен на ряд лекарств с 1 января 2017г и их реимбурсацию с 1 апреля 2017г.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.

Реферированию будут подлежать цены на препараты, стоимость которых будет реимбурсироваться.

На возмещение стоимости лекарственных средств в Бюджете-2017 года предусмотрено 0,5 млрд грн.