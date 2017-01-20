Медицина

16:18 20.01.2017

На лечении сегодня находится 91 украинский военный, раненый в зоне АТО

На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины на сегодняшний день находится 91 военнослужащий Вооруженных сил Украины, раненый во время АТО.

Как сообщает в пятницу Минобороны на официальной старице в микроблоге Twitter, 28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

"12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо — в Венгрии, трое — в Германии, по два — в США и Италии и один — в Латвии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины планируется выделить почти 353 млн грн, что более чем на треть больше, чем в 2016 году.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Ряд закупленных международными организациями препаратов был некорректно распределен получившей их клиникой "Охматдет"

Закупленные за госбюджет лекарства находились на складах в среднем 5 дней

Фонд "Видродження" в открытом письме Порошенко и Гройсману поддержал реформы и.о. главы Минздрава Супрун

Международные организации выделят $2,5 млн на систему здравоохранения в Полтавской и Львовской областях

Минздрав рассчитывает на конструктивное сотрудничество с профильным комитетом Рады

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА