На лечении сегодня находится 91 украинский военный, раненый в зоне АТО

На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины на сегодняшний день находится 91 военнослужащий Вооруженных сил Украины, раненый во время АТО.

Как сообщает в пятницу Минобороны на официальной старице в микроблоге Twitter, 28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

"12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо — в Венгрии, трое — в Германии, по два — в США и Италии и один — в Латвии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины планируется выделить почти 353 млн грн, что более чем на треть больше, чем в 2016 году.