Медицина

13:32 20.01.2017

Закупленные за госбюджет лекарства находились на складах в среднем 5 дней

Средняя продолжительность нахождения закупленных за госбюджетные средства лекарственных средств на складах госпредприятия "Укрвакцина" составляла пять дней с момента их поставки до получения приказа Министерства здравоохранения о распределении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, при закупке лекарств за средства госбюджета 2015 года "Укрвацина" сотрудничала с представительством Детского фонда ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) по программе закупок препаратов для антиретровирусной терапии для взрослых, подростков и детей, при закупке вакцин, лекарств для детей, больных гемофилией типа А и В или болезнью Виллебранта, а также при закупке препаратов для лечения туберкулеза.

Кроме того, "Укрвакцина" сотрудничала с британским закупочным агентством Crown Agents при закупке лекарственных средств и изделий медназначения для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний у взрослых и детей.

При закупке лекарств за средства госбюджета 2016 года "Укрвакцина" сотрудничает с Программой развития ООН (ПРООН, UNDP) по программам закупок лекарств для лечения детей с ювенильным ревматоидным артритом, болезнью Гоше, и мукополисахаридозом.

По информации госпредприятия, в настоящее время остатки этих препаратов на складах "Укрвакцины" отсутствуют.

Как сообщалось, Минздрав в 2015 году передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents - закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджете.

В 2018 году Минздрав планирует передать закупки лекарств по пяти государственным программам национальной закупочной структуре, которая будет роздана и начнет работу с 2019 года.

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