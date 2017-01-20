Фонд "Видродження" в открытом письме Порошенко и Гройсману поддержал реформы и.о. главы Минздрава Супрун

Международный фонд "Видродження" направил открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко и премьер министру Украины Владимиру Гройсману, в котором выразил поддержку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун и проводимых ее командой реформам.

"Позвольте обратиться к вам с просьбой принять к сведению, что Международный фонд "Видродження", который на протяжении последних трех лет инвестировал более $500 000 в содействие реформе общественного здоровья, выражает полную поддержку инициативам и.о. Ульяны-Надежды Супрун и ее команде, направленным на преодоление коррупции в системе здравоохранения, формировании новых принципов, финансирования отрасли, повышения качества и содержания профессионального образования медиков", - сказано в открытом письме, которое распространила пресс-служба МФ "Видродження" в пятницу.

В фонде подчеркнули, что эффективность, прозрачность и открытость действующего руководства Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра делает возможным продвижение необходимых реформ, к поддержке которых привлечен фонд, а именно: реформа системы закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, внедрение системы реинбурсации лекарственных средств, реформирование первичного звена медицинской помощи.

В МФ "Видродження" отмечают, что последние заявления о бездеятельности Минздрава являются признаком сопротивления старой системы и отдельных ее представителей.

"Верим, что позитивные изменения, которые уже внедрены, и те, которые сейчас стартуют, не будут зачеркнуты под давлением части медицинской общественности, которая заинтересована в сохранении старых форм и процессов в отрасли", - сказано в письме.

Письмо подписано исполнительным директором МФ "Видродження" Евгением Быстрицим.