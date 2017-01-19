Медицина

18:53 19.01.2017

Минздрав рассчитывает на конструктивное сотрудничество с профильным комитетом Рады

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на конструктивное сотрудничество с комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения, сообщила пресс-служба министерства.

"Надеемся, такой формат будет поддержан и продолжен комитетом и его главой, представительницей проправительственной парламентской коалиции", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, Минздрав предоставляет комитету полную и исчерпывающую информацию о процессах в системе здравоохранения и планирует продолжить данный формат коммуникации, несмотря на замечания членов комитета.

"Мы ценим работу с депутатами, поэтому представили наш план краткосрочных и долгосрочных изменений в сфере здравоохранения не только членам комитета, но и представителям всех депутатских фракций, формирующих парламентскую коалицию", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, заседание комитета Верховной Рады по здравоохранению в среду не собрало кворум, из-за отсутствия ряда депутатов от БПП (Блок Петра Порошенко), Народного фронта и Радикальной партии. И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и ее заместители покинули заседание.

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