В столице выявили бешенство у домашней кошки, введены карантинные ограничения

В Днепровском районе г.Киева выявлено заболевание бешенством у домашней кошки, в связи этим в районе введены карантинные ограничения, а владельцам домашних животных рекомендуется провести профилактику.

Как сообщается в четверг на официальном сайте Днепровской районной в г.Киеве госадминистрации, заболевание вывялено у кошки, которая содержалась в квартире по ул.Курнатовского, 6-б.

"Учитывая упомянутую ситуацию, территория Днепровского района, ограниченная улицами Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана опасной зоной, на которой введены карантинные ограничения по бешенству (карантинные ограничения отменяются через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенством в этой зоне)", - сказано в сообщении.

Владельцам домашних животных, которые проживают на этой территории, рекомендуется провести профилактические прививки животных против бешенства.

"При укусе животного по возможности необходимо самостоятельно промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70-градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и немедленно обратиться к врачу. Ведь при отсутствии своевременного адекватного лечения заболевание бешенством всегда заканчивается смертью больного", - напомнили в районной администрации.

Также напоминается, что в Днепровском районе г.Киева функционируют два антирабических кабинета: по ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 и по ул. Петра Запорожца, 26.