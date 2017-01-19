Вице-спикер Сыроид обнародовала документы об образовании и.о. главы Минздрава Супрун

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (партия "Самопомич") обнародовала документ об образовании и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и свидетельство о его признании в Украине.

Согласно свидетельству о признании в Украине иностранного документа об образовании №-1672-16, выданному Министерством образования и науки 22 июля 2016 года, и.о. министра здравоохранения закончила Университет штата Мичиган и является доктором медицины, что соответствует второму уровню высшего образования в Украине.

"Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение обучения в соответствии с действующим законодательством", - отмечено в документе.