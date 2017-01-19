Украинские онкодиспансеры не подтверждают информацию об отказе от онкопрепаратов

Украинские медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь онкологическим больным, не отказываются от препаратов, так как проблемы со сроком годности отсутствуют, отметили руководители областных онкологических диспансеров, опрошенные информационным агентством "Интерфакс-Украина".

"У нас не было случаев поставки препаратов с истекающим сроком годности. Все препараты мы получали с хорошим сроком", - заявила главврач Херсонского областного онкологического диспансера Ирина Сокур.

И.о. главврача Запорожского областного онкологического диспансера Людмила Фудашкина также отметила надлежащий срок годности поставленных онкопрепаратов: "У нас есть лекарственные средства, срок годности которых заканчивается в 2019, 2020, 2021 годах. Препарат с самым коротким сроком, который мы получили во время последних поставок – "Доцетоксил" – 10 флаконов действителен до декабря 2017 года".

Кроме того, главный врач Полтавского областного онкологического диспансера Орест Вовк отметил, что 100% необходимых на год препаратов не поставляются за один раз и в случае истекающего срока годности препараты можно использовать до его конца.

"Даже препараты с истекающим сроком годности, в тех скудных объемах, которые мы получаем, можно было бы использовать. Другой вопрос, если бы нам поставили 100% потребности на год, с истекающим сроком, вряд ли бы мы их смогли использовать в полном объеме. В любом случае, в настоящее время у нас такой проблемы нет. Я не думаю, что нам могут поставить препараты со сроком годности в один месяц", – сказал он.

Согласно информации главврача Винницкого областного онкологического диспансера здравоохранения Владимира Шамрая, в медучреждении также отсутствует проблема со сроком годности лекарств.

"Я слышал, что некоторые диспансеры приняли лекарственные препараты с коротким сроком пригодности и из-за этого они оказались в весьма затруднительном положении. Но у нас таких случаев не было. Согласно постановлению департамента здравоохранения срок годности препаратов, которые мы получаем должен составлять не менее 15 месяцев", - отметил он.

Ранее, заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светлана Донская сообщила, что украинские лечебные учреждения отказываются от препаратов из-за небольшого срока годности. При этом, она не уточнила какие именно учреждения.

Как сообщалось, украинский дистрибьютор "Людмила-Фарм" летом 2016 года задержал поставку онкологических препаратов за средства 2015 года, при этом сроком годности был меньшим оговоренного.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что британское закупочное агентство Crown Agents направило в министерство письма, гарантирующие замену препаратов с истекающим сроком в случае, если лекарства не успеют использовать до его окончания.