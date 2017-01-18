Медицина

18:05 18.01.2017

Заседание комитета Рады по здравоохранению не собрало кворум, Супрун покинула заседание

Заседание комитета Верховной Рады по здравоохранению в среду не собрало кворум, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и ее заместители покинули заседание.

На заседании комитет планировал рассмотреть конфликт, возникший между генеральным директором "Института сердца Минздрава" Борисом Тодуровым и руководством Минздрава относительно закупок лекарственных средств и медизделий за средства госбюджета.

У.Супрун заявила, что в отсутствии кворума не намерена выступать на "пресс-конференции комитета по здравоохранению".

После этих слов она и ее заместители Павел Ковтонюк, Александр Линчевский и Оксана Сивак покинули заседание комитета.

На заседании отсутствовал, в частности, ряд депутатов от БПП (Блок Петра Порошенко), Народного фронта и Радикальной партии.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что нападки на и.о. минстра здравоохранения У.Супрун вызваны тем, что "команда Минздрава абсолютно не коррумпирована, что не всем нравится, но всем придется с этим считаться".

В начале января 2017 года гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.

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