Все контракты на закупки лекарств за средства бюджета-2016 подписаны, тендеры объявлены

Все контракты на закупки лекарств за средства государственного бюджета на 2016 год подписаны, а тендеры объявлены, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на пресс-конференции в среду.

По ее словам, до конца января Минздрав планирует передать Кабинету министров на утверждение номенклатуру закупок за средства госбюджета-2017, а финансирование этих закупок может поступить в марте.

У.Супрун добавила, что в 2017 году фактически будут проведены закупки за бюджеты 2016 и 2017 года.

В свою очередь глава благотворительного фонда (БФ) "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей отметил, что закупки через международные организации позволили "спасти около 5 тыс. жизней пациентов, которые смогли начать лечение". Он также подчеркнул, что "истерика вокруг международных закупок - это защита капитала".

Кроме того, Д.Шерембей отметил сопротивление международным закупкам со стороны главврачей клиник. "Они сидели в кабинетах и пилили бюджет больниц, поскольку также проводили закупки. Теперь им придется свои цены опустить до уровня цен закупок международных организаций", - сказал он.

"Тодурову (главврач госучреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения", Борис Тодуров – ИФ) теперь нужно будет проторговать все 140 млн грн, которые предусмотрены Институту сердца, через систему ProZorro. А мы проконтролируем каждую копейку", - заявил глава БФ "Пациенты Украины".

Глава БФ "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков подчеркнул, что "в регионах колоссальное сопротивление и саботаж больниц, которые хотят выходить на торги через систему ProZorro.