Медицина

16:16 18.01.2017

Все контракты на закупки лекарств за средства бюджета-2016 подписаны, тендеры объявлены

Все контракты на закупки лекарств за средства государственного бюджета на 2016 год подписаны, а тендеры объявлены, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на пресс-конференции в среду.

По ее словам, до конца января Минздрав планирует передать Кабинету министров на утверждение номенклатуру закупок за средства госбюджета-2017, а финансирование этих закупок может поступить в марте.

У.Супрун добавила, что в 2017 году фактически будут проведены закупки за бюджеты 2016 и 2017 года.

В свою очередь глава благотворительного фонда (БФ) "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей отметил, что закупки через международные организации позволили "спасти около 5 тыс. жизней пациентов, которые смогли начать лечение". Он также подчеркнул, что "истерика вокруг международных закупок - это защита капитала".

Кроме того, Д.Шерембей отметил сопротивление международным закупкам со стороны главврачей клиник. "Они сидели в кабинетах и пилили бюджет больниц, поскольку также проводили закупки. Теперь им придется свои цены опустить до уровня цен закупок международных организаций", - сказал он.

"Тодурову (главврач госучреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения", Борис Тодуров – ИФ) теперь нужно будет проторговать все 140 млн грн, которые предусмотрены Институту сердца, через систему ProZorro. А мы проконтролируем каждую копейку", - заявил глава БФ "Пациенты Украины".

Глава БФ "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков подчеркнул, что "в регионах колоссальное сопротивление и саботаж больниц, которые хотят выходить на торги через систему ProZorro.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Crown Agents прокомментировало обвинения в срыве закупок лекарств за 2015 и 2016 год

Минздрав намерен реализовать программу правительства по созданию всеукраинской сети кардиоцентров для проведения стентирования

Частная клиника "Надия" сообщила о рождении ребенка "от трех родителей"

Украинские медучреждения отказываются от закупленных Crown Agents препаратов по детской онкологии

Стоимость хирургического лечения ССЗ составляет от 35 тыс. грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА