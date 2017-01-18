Crown Agents прокомментировало обвинения в срыве закупок лекарств за 2015 и 2016 год

Британское закупочное агентство Crown Agents прокомментировало озвученные в СМИ обвинения относительно несвоевременного проведения закупок лекарственных средств и медизделий за средства госбюджета 2015 и 2016 года.

"Считаем необходимым предоставить официальную информацию на обнародованные заявления", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Crown Agents.

Комментируя информацию о том, что закупки происходили за счет госбюджета 2015 года, но осуществлялись в 2016 году, агентство отмечает, что соглашение между Crown Agents и Министерством здравоохранения по закупкам лекарств, медицинских изделий и реагентов по программам взрослой и детской онкологии и онкогематологии на сумму около $32 млн за счет госбюджета 2015 года было подписано 6 ноября 2015 года.

"Тендерный процесс начался 6 декабря 2015 года в соответствии с условиями соглашения, поставки происходили в течение 2016 года и закончились в полном объеме в срок, определенный соглашением, а именно 6 декабря 2016 года", - сообщили в Crown Agents.

Комментируя нахождение государственных средств на счетах агентства в течение года, в Crown Agents отметили, что средства по закупке лекарств за госбюджет 2015 года были перечислены в декабре 2015 года на специальный счет компании для управления клиентскими средствами.

"Этот счет имеет специальный статус: средства не могут быть перечислены на другие счета, списаны, или отправлены на депозит. По факту совершения каждой отдельной поставки происходила оплата поставщикам по данному счету в течение 2016 года", - сообщил в Crown Agents.

При этом агентство отмечает, что "комиссия Crown Agents начисляется только после осуществления поставок и оплаты поставщикам".

Комментируя закупку некоторых препаратов не напрямую у производителя, а у дистрибьюторской компании, в Crown Agents отметили, что поставки лекарств, реагентов и медицинских средств по программам лечения онкологии за бюджет 2015 года осуществлялись 29 компаниями, 45% из которых - прямые производители. 70% поставленных изделий имеют одобрение SRA (регуляторные агентства для медикаментов стран ЕС, США и Японии).

Кроме того, в Crown Agents подчеркнули, что благодаря работе международных организаций, которые осуществляли закупки на средства госбюджета 2015 года, впервые 40% участников тендеров составили отечественные производители, в разы больше, чем было в прошлые годы.

В отношении начисления налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на дистрибьюторов по импортируемым лекарствам, из-за которого произошли большие задержки в сроках поставок, в Crown Agents пояснили, что "вопросы регулирования налогообложения отечественных дистрибьюторов - прерогатива государства, данный процесс находится в плоскости законодательства".

"Существуют различные интерпретации действующего механизма освобождения импорта поставок медикаментов от уплаты НДС для украинских фармдистрибьюторов. Урегулирование этих вопросов выходит за пределы контроля или влияния международной компании Crown Agents", - разъяснили в агентстве.

Кроме того, а Crown Agents подчеркивает, что "у большинства украинских дистрибьюторов, которые осуществляли поставки лекарственных средств и медицинских изделий по программам онкологии и онкогематологии за средства госбюджета 2015 года, не возникло вопросов с применением украинского законодательства по уплате НДС".

"Только у одного украинского дистрибьютора возникла проблема, в результате чего произошли задержки поставок ряда позиций для программы детской онкологии. Этот вопрос был решен благодаря вступлению в процесс Минздрава, СБУ, госпредприятий "Укрмедпостач" и "Укрвакцина", Министерства финансов, ГФС Украины, народных депутатов и Crown Agents", - заявляют в агентстве.

При этом в Crown Agents отметили, что по этому вопросу "никто не судился с Crown Agents".

Crown Agents сообщает, что вознаграждение агентства в рамках соглашения об осуществлении закупок за средства госбюджета 2015 составляла не 7%, а 5,5% стоимости закупок. В рамках соглашения об осуществлении закупок за средства бюджета 2016 года вознаграждение компании составит 5%.

В Crown Agents подчеркнули, что агентство является международной компанией, которая сотрудничает с правительствами, международными организациями и компаниями по направлениям: укрепление систем здравоохранения, управление цепочками поставок, управление экономическим развитием и оказания гуманитарной помощи.

Crown Agents помогает странам реагировать на природные и техногенные кризисы, укреплять системы здравоохранения, расширять возможности доступа граждан к ним, развивать экономику, улучшать управление финансами.

Crown Agents работает более 185 лет в более чем 100 странах мира и успешно реализует проекты в рамках работы с такими международными организациями как Всемирный банк, Европейская комиссия, Евросоюз, Организация Объединенных Наций и двусторонними донорами DFID, KfW, SIDA, CIDA, правительствами Великобритании, Японии и США.

100% акций Crown Agents принадлежит неприбыльном фонда Crown Agents Foundations.

Как сообщалось, в начале января 2017 года гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.