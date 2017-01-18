Частная клиника "Надия" сообщила о рождении ребенка "от трех родителей"

Частная клиника репродуктивной медицины "Надия" (Киев) сообщила о рождении в Украине первого в мире ребенка после технологии пронуклеарного переноса – ребенка "от трех родителей".

Как сообщила клиника, термин "ребенок от трех родителей" максимально просто объясняет наличие у новорожденного ДНК от трех человек - мамы, папы и донора.

С помощью метода - пронуклеарного переноса 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием более 15 лет, 5 января 2017 родила в Киеве здорового ребенка, который является генетически родным для нее и ее супруга.

"До этого, женщина имела много попыток искусственного оплодотворения во многих клиниках, в том числе и за рубежом, в частности, в Израиле. Причиной бесплодия этой пациентки, как выяснилось, была невозможность развития эмбрионов, то есть эмбрионы останавливали свое развитие на ранних этапах. До этого в подобных случаях пациентам можно было помочь только с использованием донорских яйцеклеток", - сообщает клиника.

Суть метода пронуклеарного переноса заключается в том, что ядра пациентки и ее супруга переносятся в донорскую яйцеклетку, которая, в свою очередь, была лишена ядра. В результате этой манипуляции получается "реконструированная" яйцеклетка, которая имеет генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тыс. генов) и цитоплазматическое ДНК от донора (37 генов)

Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире.

Ранее СМИ сообщали о рождении ребенка с генами трех человек в Мексике.

ООО "Клиника репродуктивной медицины "Надия" ("Клиника "Надия", Киев) занимается общей медицинской практикой. Учредителями компании выступают Виктор Веселовский, Валерий Зукин, Людмила Маслий, Ирина Судома.

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