Медицина

14:33 17.01.2017

Минздрав обновил состав экспертного комитета по отбору лексредств

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в состав экспертного комитета по отбору основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения для Национального перечня.

Согласно приказу министерства №29 от 16 января 2017 года, в состав комитета вошли два представителя Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, четыре представителя Государственного экспертного центра Минздрава.

Предыдущие четыре члена комитета исключены из его состава.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года Минздрав обнародовал приказ №1292 "О внесении изменений в состав экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств".

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