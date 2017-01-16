Альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении вынесен на общественное обсуждение

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец вынесла на общественное обсуждение альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении.

Законопроект авторства О.Богомолец № 5617-1 зарегистрирован в Раде 13 января, при этом его текст обнародован в понедельник 16 января.

Проект предусматривает создание Украинского врачебного общества, которое будет учувствовать в реализации государственной политики в сфере здравоохранения, установлении и выполнении единых квалификационных требований для лиц, занимающихся врачебной практикой, осуществлении допуска лиц, которые прошли медицинскую подготовку в учебных заведениях других государств к осуществлению практики на территории Украины.

"Мы зарегистрировали два законопроекта о врачебном самоуправлении, которое позволит нам поднять престиж профессии врача, легализировать доходы и предоставить врачам возможность прямого лицензирования", - сказала она.

Кроме того, законопроект предлагает сохранение за работником рабочего места и заработной платы в случае избирательных органах самоуправленческой организации.

Как сообщалось, заместитель главы комитета Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий (внефракционный) 28 декабря зарегистрировал законопроект №5617 "О врачебном самоуправлении", в котором также предложил создать Украинское врачебное общество для организации врачебного самоуправления. Также в его проекте прописаны основы, задачи, принципы врачебного самоуправления.