Медицина

17:45 16.01.2017

Альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении вынесен на общественное обсуждение

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец вынесла на общественное обсуждение альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении.

Законопроект авторства О.Богомолец № 5617-1 зарегистрирован в Раде 13 января, при этом его текст обнародован в понедельник 16 января.

Проект предусматривает создание Украинского врачебного общества, которое будет учувствовать в реализации государственной политики в сфере здравоохранения, установлении и выполнении единых квалификационных требований для лиц, занимающихся врачебной практикой, осуществлении допуска лиц, которые прошли медицинскую подготовку в учебных заведениях других государств к осуществлению практики на территории Украины.

"Мы зарегистрировали два законопроекта о врачебном самоуправлении, которое позволит нам поднять престиж профессии врача, легализировать доходы и предоставить врачам возможность прямого лицензирования", - сказала она.

Кроме того, законопроект предлагает сохранение за работником рабочего места и заработной платы в случае избирательных органах самоуправленческой организации.

Как сообщалось, заместитель главы комитета Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий (внефракционный) 28 декабря зарегистрировал законопроект №5617 "О врачебном самоуправлении", в котором также предложил создать Украинское врачебное общество для организации врачебного самоуправления. Также в его проекте прописаны основы, задачи, принципы врачебного самоуправления.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться – КГГА

Альянс общественного здоровья инициировал проект по контролированному лечению туберкулеза

Обследования в коммунальных лабораториях Киева останутся безоплатными

Вопросы по референтному ценообразованию остаются открытыми - Гранье

Профильный комитет Рады просит Гройсмана внести кандидатуру на пост министра здравоохранения

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/117428/shkola-vyzhivaniya-ot-odinokoj-zhenshhiny-s-tremya-detmi-v-usloviyah-krizisa/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда земельных участков в Полтаве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА