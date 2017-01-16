Медицина

15:54 16.01.2017

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться – КГГА

За 2-ю неделю января 2017г зарегистрировано 20тыс. 109 больных гриппом и ОРВИ, что на 10% ниже предыдущей недели, а показатель заболеваемости составил 691,8 и ниже эпидемического порога на 30,7%, сообщил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко.

"Уменьшение заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Так, взрослых заболели 8 тыс. 624, снижение на 15%, детей – 11тыс. 485 против 12тыс. 205, снижение на 6%. В структуре заболеваемости дети составляют 57,1%. Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости – 4тыс. 180 случаев, что составляет 36,4% (за 1 неделю 3тыс. 972 - 32,5%) от общего количества заболевших детей и 20,8% (за 1 неделю 17,7%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сказал В.Бондаренко на брифинге в понедельник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 2 неделю госпитализировано 417 человек, из них - 256 детей.

"Сейчас все учебные заведения работают в штатном режиме. Отдельно напомню, что в случае отсутствия более 20% школьников, руководитель учебного заведения имеет право приостановить учебный процесс, как в учебном заведении в целом, так и в отдельном классе в частности", - отметил В.Бондаренко.

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