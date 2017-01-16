Альянс общественного здоровья инициировал проект по контролированному лечению туберкулеза

Альянс общественного здоровья при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией инициировал создание пилотного проекта "Финансирование на основе результатов для обеспечения контролированного лечения больных туберкулезом", сообщила пресс-служба Альянса.

По ее данным, проект имеет целью разработку новой для Украины модели финансирования контролируемого лечения на амбулаторном этапе.

Учреждения будут получать оплату за каждого амбулаторного пациента, что будет способствовать повышению эффективности лечения и прозрачности использования средств. Результат участия пациента в проекте должен быть обозначен как "вылеченный", "лечение окончено". Персонал также должен заниматься формированием у пациента расположенности к лечению: чем выше склонность пациента к лечению, тем меньше средств расходуется на лексредства. За выполнение индикаторов по данным направлениям учреждениям будут выплачивать поощрительные бонусы, которые междучреждения в определенных рамках смогут самостоятельно тратить, что будет повышать их интерес к проекту.

Проект будет реализовываться в течение 2017 года в 14 районах Одесской области. В его рамках на лечение будут направлены 380 пациентов с чувствительным и химиорезистентным туберкулезом.

Лечение туберкулеза требует ежедневного приема препаратов в течение длительного времени. В силу разных причин часть больных не проходит курс лечения до конца, в результате развивается резистентная форма, что увеличивает расходы на лечение и его продолжительность.

Контролированное лечение рассчитано на прием препаратов под непосредственным наблюдением медицинского работника.