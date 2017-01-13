Обследования в коммунальных лабораториях Киева останутся безоплатными

Медицинские анализы в киевских коммунальных лабораториях останутся безоплатными, сообщила пресс-служба Киевской городской администрации агентству "Интерфакс-Украина".

"В учреждениях здравоохранения, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины Киева и предоставляют амбулаторную медицинскую помощь, лабораторные обследования по направлениям врачей проводятся пациентам безоплатно в пределах финансирования", - отмечено в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация о введении с 2017 года оплаты за анализы в коммунальных лабораторных центрах Киева.