Медицина

15:37 13.01.2017

Обследования в коммунальных лабораториях Киева останутся безоплатными

Медицинские анализы в киевских коммунальных лабораториях останутся безоплатными, сообщила пресс-служба Киевской городской администрации агентству "Интерфакс-Украина".

"В учреждениях здравоохранения, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины Киева и предоставляют амбулаторную медицинскую помощь, лабораторные обследования по направлениям врачей проводятся пациентам безоплатно в пределах финансирования", - отмечено в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация о введении с 2017 года оплаты за анализы в коммунальных лабораторных центрах Киева.

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