Вопросы по референтному ценообразованию остаются открытыми - Гранье

Ряд вопросов относительно введения референтного ценообразования на препараты по трем терапевтическим группа остаются открытыми, констатирует директор "Санофи" в Украине Гием Гранье.

"Принятое постановление по референтному ценообразованию вызвало много вопросов у украинских и международных фармацевтических компаний и в целом механизм его работы не достаточно ясен. Мы считаем, что внедрение таких важных для рынка изменений должно происходить с привлечением к конструктивному диалогу всех участников рынка (включая представителей пациентских организаций и фармкомпаний), а также с более глубоким анализом ситуации, проработкой деталей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в соответствии с мировой практикой, государственное регулирование цен через референтное ценообразование относится только к лекарственным препаратам, которые включены в программы реимбурсации, стоимость которых полностью или частично компенсируется государством.

"В Украине это не так. Внедренная система референтных цен относится к любым лекарственным препаратам по трем терапевтическим направлениям, даже если они не подлежат реимбурсации", - сказал он.

Г.Гранье выразил сожаление, что "в программу реимбурсации, которая была разработана в 2016 году, не были включены препараты инсулина".

"Возмещение государством этих препаратов жизненно необходимо для инсулинозависимых пациентов, способно существенно повысит качество и длительность их жизни. Мы искренне надеемся, что с принятием всех необходимых нормативных актов это произойдет в 2017 году", - сказал он.

Г.Гранье также подчеркнул важность разработки и внедрения Национального перечня основных лекарственных средств.

"Решения о внесении лекарственных препаратов в этот перечень принимаются на основании доказательств клинической эффективности, безопасности и экономической целесообразности. Через систему реимбурсации и централизованные государственные закупки лекарственных средств, украинцы получат бесплатный доступ к эффективным препаратам, которые были отобраны для Национального перечня основных лекарственных средств", - сказал он.

Как сообщалось, правительство одобрило постановление о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН, стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают этими заболеваниями.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, по бронхиальной астме - три МНН, по сахарному диабету - два.

Госбюджет-2017 предусматривает 500 млн грн на проект реимбурсации.