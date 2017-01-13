ГЭЦ Минздрава повысит цены на проведение экспертизы материалов лексредств для госрегистрации

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины планирует повысить стоимость услуг по проведению экспертизы материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию с 15 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменение стоимости услуг связано с повышением уровня минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн, усовершенствованием экспертной работы центра, приведением в соответствие процедуры регистрации лекарств в Украине законодательству и стандартам Европейского союза.

Повышение стоимости также будет касаться и услуг по проведению экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения.

В сообщении не уточняется, насколько будут повышены цены на услуги.

В настоящее время, согласно приказу ГЭЦ № 139 "Об утверждении стоимости услуг Государственного экспертного центра Минздрава" от 17 ноября 2015 года, минимальная стоимость проведения экспертизы материалов лекарств для госрегистрации равна 7,5 тыс. грн – проверка документов для регистрации лекарственного средства для лечения туберкулеза, ВИЧ\СПИДА, вирусных гепатитов, онкологических и орфанных заболеваний, которые зарегистрированы компетентными органами США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или Европейского Союза. Максимальная цена установлена для регистрации лекарственного средства с полным досье биотехнологического происхождения, медицинских иммунобиологических препаратов – 75,1 тыс. грн

Услуги по проведению экспертизы для внесения изменений варьируются от 900 грн (техническая ошибка) до 41,3 тыс. грн (изменения, требующие новой регистрации).