Медицина

14:52 12.01.2017

Вопрос о готовности украинских фармпроизводителей к долгосрочной конкуренции с иностранными остается открытым

Вопрос о готовности украинских фармацевтических производителей к долгосрочной конкуренции с иностранными фармкомпаниями остается открытым, считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

"Вопрос готовности украинских фармкомпаний к реальному и длительному доминированию на рынке и конкуренции на равных с иностранными производителями остается открытым", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя влияние принятых в 2016 году нормативных актов в сфере фармацевтического рынка.

"Украинские фармпроизводители продолжают уверенно наращивать свою долю на рынке. Можно прогнозировать, что со стабилизацией экономики страны, во временном отрезке трех-пяти лет, иностранные фармацевтические корпорации будут возвращать свои позиции, что отразится на рыночной доле национальных производителей", - сказал он.

"В первую очередь это негативно скажется на тех компаниях, которые находятся в инерциальной, а не инновационной стадии развития", - подчеркнул эксперт.

В.Руденко отметил, что в целом, принятые правительством в 2016 году нормативно-правовые акты, регулирующие фармрынок, касаются как деятельности украинских, так и иностранных производителей "в равной мере, и не защищают интересы ни тех, ни других".

Как сообщалось со ссылкой на мнение директора АПАУ, наиболее значимыми нормативными актами в сфере фармацевтики, принятыми в 2016 году являются решения правительства о госрегулировании цен на лекарственные средства, о введении программы реимбурсации, а также об утверждении лицензионных условий по производству, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами.

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