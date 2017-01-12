Решение правительства о реимбурсации стоимости лекарств не повлияет на ассортимент аптек

Решение правительства о реимбурсации (возмещении) стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и астмы не повлияет на ассортимент аптек, считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

"Вступление в действие постановления Кабмина от № 863 о введении возмещения стоимости лекарственных средств не повлияет на ассортимент лекарственных средств. Рынок в 2017 году должен работать стабильно и ассортимент лекарственных средств не уменьшится", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя предусмотренные в госбюджете Украины расходы на программу реимбурсации (500 млн грн), В.Руденко отметил, что "этих средств недостаточно, но, по словам правительства, - это только первый этап".

По мнению директора АПАУ, решения правительства о госрегулировании цен на лекарственные средства, о введении программы реимбурсации, а также об утверждении лицензионных условий по производству, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами являются наиболее значимыми нормативными актами в сфере фармацевтики, принятыми в 2016 году.

При этом он также отметил важность решения оставить с 1 января 2017 года в силе предельные снабженческо-сбытовые (10%) и розничные (25%) надбавки и возможность аптекам до 1 февраля реализовать остатки лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (21 МНН), которые были поставлены в аптечную сеть по оптово-отпускным ценам, превышающим их предельный уровень.

Как сообщалось, правительство одобрило постановления о введении с 1 января 2017 года референтных цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, а с 1 апреля - о запуске программы реимбурсации по ним.

Государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень МНН стоимость которых подлежит возмещению. Стоимость препаратов будет возмещаться во время амбулаторного лечения лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом ІІ типа, а также бронхиальной астмой.

Для формирования референтных цен на МНН были использованы данные об их стоимости в таких референтных странах, как Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

В программу реимбурсации по сердечнососудистым заболеваниям включены 16 МНН, бронхиальной астме три МНН, по сахарному диабету два.