Медицина

13:28 12.01.2017

Суд признал правомерной отмену Минздравом приказа № 33, регулирующего штатные нормативы учреждений здравоохранения

Окружной административный суд Киева признал правомерным приказ Минздрава от 2 сентября 2016 года "Об утрате силы приказа Министерства здравоохранения Украины от 23 февраля 2000 года № 33".

Соответствующий документ обнародован в Едином государственном реестре судебных решений 5 января.

В октябре 2016 года Профессиональный союз работников здравоохранения Украины обратился в суд с целью признать неправомерными приказы министерства № 427 от 11 мая 2016 года о внесении изменений в 33 приказ, а также № 928 о прекращении действия приказа от 2 сентября 2016 года.

"Оспариваемые приказы, по мнению истца, приводят к разбалансировке системы здравоохранения, особенно в период формирования Государственного бюджета Украины на 2017 год, утверждения смет государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, становления сети учреждений здравоохранения территориальных общин и считает, что они будут способствовать массовым увольнениям работников отрасли", - отмечено в решении суда.

Кроме того, профсоюзу было также отказано в удовлетворении иска о неправомерной отмене постановлении Кабинета министров Украины №1024, в котором было прописано количество стационарных больничных коек на 10 тыс. населения.

Как сообщалось, приказ № 33, регулирующий штатные нормативы учреждений здравоохранения, был отменен приказом и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун 2 сентября 2016 года.

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