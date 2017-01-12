"Биофарма" в 2016г увеличила аптечные продажи

Производитель препаратов крови ООО "Биофарма" (Киев) в 2016 году увеличила продажи в аптечном сегменте на 36,6% а ценах реализации аптек – до 372,7 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

По итогам 2016 года "Биофарма" заняла 39-ю позицию в рейтинге маркетирующих организаций на фармрынке Украины.

Комментируя запуск системы фармаконадзора, в компании отметили, что за последний квартал 2016 года было обработано 142 обращения.

"В большинстве случаев потребители обращались за медицинской консультацией применения лекарственных средств производства "Биофарма", а также за помощью в поиске препаратов в аптечных сетях", - сообщили в компании.

Как сообщалось, производитель препаратов крови ООО "Биофарма" (Киев) планирует в 2017году инвестировать в основное производство 40 млн грн, выпустить на рынок 15 новых продуктов и нарастить аптечные продажи на 30%, а экспорт - на 50%.

По итогам 2016 года инвестиции в разработку новых препаратов составили $2,5 млн.

В 2015 году "Биофарма" увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом - до 61,612 млн грн.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

"Биофарма" в 2014 году построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42млн инвестиций.

Согласно информации НКЦБФР, глава набсовета "Биофармы" К.Ефименко является конечным бенефициаром (собственником) существенного участия акционера Niobera Investments Limited.