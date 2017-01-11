В Украине шесть человек умерли от гриппа в первую неделю 2017г

Шесть человек скончалось от гриппа в Украине в течение минувшей недели, с 2 по 8 января 2017 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения во вторник.

"На 1 неделе зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской – по 2 случая, из них 1 ребенок", – сказано в сообщении Минздрава со ссылкой на информацию Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний" в среду.

За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

"Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", - сказано в сообщении.

В первую неделю 2017 года интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 13 областях Украины.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Волынской – 945,0 на 100 тыс. населения, наименьший – в Луганской областях – 136,9 на 100 тыс. населении.

Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет, отмечается в сообщении.